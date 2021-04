Após fazer golaço sobre o Corinthians, Gabriel chora muito em entrevista ao lembrar do pai falecido

O lateral-direito Gabriel, do São Bento, fez um golaço em cima do Corinthians, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Aos 7 do 1º tempo, ele arrancou desde o campo de defesa, percorreu 55 metros passando por sete marcadores e disparou de esquerda no cantinho de Cássio.

No intervalo do jogo, o atleta foi entrevistado pelo canal Premiere e se emocionou bastante ao se lembrar de seu pai, Altair, que faleceu há um ano.

Sem conseguir segurar as lágrimas, ele chorou copiosamente e emocionou torcedores nas redes sociais.

“Quando eu peguei a bola, já tinha certeza que iria para o gol. Queria homenagear meu pai, que faleceu há um ano. Lembro que ele sempre falava para a minha mãe: ‘Imagina um dia o Gabriel jogar contra o Corinthians!’. Joguei hoje, puder fazer um gol e queria fazer essa homenagem a ele, pois ele sempre torceu muito por mim”, afirmou.

Enquanto soluçava, Gabriel mal conseguiu concluir a entrevista.

