Após fechar patrocínio com Mercado Livre por 30 milhões, Landim busca anunciar acordo com meia para presentear a torcida

O Flamengo é uma marca conhecida mundialmente e o nome do clube vem crescendo de forma avassaladora desde 2019. Títulos e mais títulos conquistados, torcida engajada e um CT nível Europa. Todas essas coisas atraem interesse de empresas dispostas a patrocinar o Mais Querido do Brasil e diretoria flamenguista acabou de fechar um grande acordo.









A empresa Mercado Livre vai estampar sua marca nas costas do uniforme e os valores giram em torno de R$ 30 milhões por 20 meses. Isso mexeu com a torcida nas redes sociais e o anúncio oficial é questão de tempo O contrato já foi enviado para o conselho do CRF e será aprovado a qualquer momento.

É mais uma nova receita importante para o clube se manter firme durante a temporada, tendo em vista que vai demorar um pouco mais para ter público nos estádios. Para se ter uma ideia, o Corinthians fechou recentemente com um patrocinador máster que garante ao Timão R$ 12 milhões fixos mais algumas variáveis. Em meio a pandemia, o Fla consegue um parceiro pagando muito alto.

April 27, 2021





Com mais dinheiro entrando em caixa, Landim e os outros integrantes da cúpula flamenguista priorizam resolver algumas pendências e a principal delas é do uruguaio Arrascaeta. O atleta espera uma valorização salarial para renovar com o Flamengo e o CRF trabalha para fazer isso até junho ou julho.

Por mais que o camisa 14 tenha contrato até dezembro de 2023, a diretoria entende que o craque precisa ter o salário reajustado por tudo que fez desde 2019. Assim, o presidente deve presentear a torcida buscando anunciar o acordo com o meia titular absoluto da equipe de Ceni.