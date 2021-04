Após fiasco da Superliga, Klopp defende donos do Liverpool e opina sobre novos Mundial e Champions: ‘Ninguém ouve os técnicos’

O Liverpool encara o Newcastle United neste sábado (24) pela 33ª rodada da Premier League. Antes da partida, Jurgen Klopp voltou a falar sobre o fiasco da Superliga e saiu em defesa de John W. Henry, proprietário do Liverpool, e seus dirigentes.

”Nossos proprietários não são más pessoas, apenas tomaram uma decisão ruim. Vamos seguir em frente”, pediu o técnico, que completou:

“Eu conheço os proprietários, conheço-os há seis anos, sei que há momentos em que eles podem não ter tomado a decisão certa, desta vez com certeza, mas isso não muda as coisas para mim, eu prefiro lidar com problemas com pessoas que conheço do que mudá-los. Sei que é normal que as pessoas digam ‘como podemos continuar’, mas isso precisa de mais tempo, não dá para resolver isso em uma semana”, disse o treinador.

Klopp ainda fez duras críticas ao novo formato da Uefa Champions League, anunciado pela Uefa no dia 19. O torneio agora contará com uma fase de tabela única – ao invés de fase de grupos – e as equipes participantes disputarão dez jogos, o que para o treinador alemão é uma ”piada”.

Torcedores do Liverpool fizeram protesto no Anfield Road contra a participação do clube na Superliga europeia Getty Images

”Eu não sou inocente. Não tenho problemas com mudanças, e enquanto a Superliga foi descartada, a nova Champions League foi lançada. Quem leu o regulamento e disse “nossa, isso é perfeito”? E quem não sabe que não é sobre ganhar dinheiro? É uma piada”, ironizou, Klopp.

O treinador aproveitou a entrevista coletiva para criticar a falta de comunicação das confederações com jogadores e técnicos na reformulação de competições.

”Já falamos disso antes, ninguém escuta os técnicos ou os jogadores. A estrutura do futebol no momento não está preparada para mais jogos. As pessoas de alto escalão não entendem isso”, finalizou o alemão se referindo ao Mundial de Clubes.