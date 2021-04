Após ficar “preso” no esquema de Sampaoli, Guga ganha liberdade e expõe recado de Cuca sobre disputa com Mariano

A troca no comando do Atlético, com a saída do argentino Jorge Sampaoli e o retorno de Cuca ao clube infuenciou diretamente no esquema tático da equipe. Desde a chegada do novo treinador, alguns jogadores vem realizando funções diferentes em relação à temporada passada. Um dos que mais vêm sentindo a mudança é Guga, que havia praticamente mudado de posição.









O lateral trabalhava em uma ideia muito mais defensiva com Sampaoli, ficando “preso” na linha de zaga. Agora com Cuca, Guga volta às origens em sua posição e ganha mais liberdade dentro do campo. Após um ano com o jogo posicional proposto pelo argentino, ele garante ter evoluído com os novos conhecimentos, mas se mostra mais à vontade.

“Sampaoli era um jogo mais posicionado, Cuca te dá mais liberdade de trocar posições. Com Sampaoli, tive uma noção bem melhor da parte defensiva, onde fiquei preso como terceiro zagueiro, mas me fez evoluir muito. A gente vai aprendendo, não pode ter a mente fechada (…) Tenho certeza que cresci muito, os números dizem isso. Hoje me sinto mais confiante na parte defensiva. Claro que a gente tem muito a evoluir”, afirmou.

Guga: nova função com Cuca (Foto: Alessandra Torres/AGIF)



“Vim fazendo assim minha vida toda. Não é muito assustador, acredito que esse jeito é o jeito que estou mais acostumado de jogar. Claro que ainda estou um pouco preso, por conta de jogar mais como terceiro zagueiro na temporada passada“, adicionou Guga, que viu Mariano ser escalado nos primeiros jogos e expôs o recado de Cuca sobre a luta pela titularidade.

“É uma disputa saudável, onde todo mundo quer jogar, buscar sua posição. Mariano, a gente já sabe da história. Agrega muito no grupo. Vai jogar quem estiver melhor no momento. O Cuca já deixou claro. É uma disputa que vai elevar muito o nível do grupo“, completou o lateral, em coletiva nesta terça-feira (6).