Após final do BBB21, ex-brothers vão voltar à casa para lavar roupa suja · .

De carona no sucesso do BBB21, a Globo vai exibir um programa especial com os ex-participantes após a final da temporada. No reencontro, eles voltarão para a casa para lavar a roupa suja. Com apresentação de Tiago Leifert, Espelho, Espelho Meu tem exibição prevista para 8 de maio, um sábado, após o Vai Que Cola, que reestreia na TV aberta no mesmo dia.

Conforme descrito no plano comercial, a proposta é que esse encontro aconteça na própria casa que serve de cenário para o reality –se a pandemia permitir, é claro. A ideia é relembrar os momentos marcantes, as trajetórias, as amizades e as tretas que marcaram a edição.

Repertório para esse acerto de contas, aliás, não falta: vai desde o episódio em que Karol Conká hostilizou Lucas Penteado durante um almoço até a explosão de João Luiz Pedrosa após o comentário considerado racista de Rodolffo Matthaus, que comparou o cabelo do professor a uma peruca de homem das conversas. Isso desencadeou uma necessária discussão sobre o racismo, dentro e fora da casa.

A estratégia de reunir os ex-participantes após o encerramento do programa não é nova. Já tinha sido colocada em prática nas primeiras temporadas, quando o reality ainda era comandado por Pedro Bial. Na época, o especial era batizado de Lavanderia BBB.

Audiência e faturamento big

Com recordes de anunciantes antes mesmo da estreia, o programa superou a audiência das sete últimas temporadas, registrando um aumento de 17% sobre os índices alcançados em 2020, cuja edição já havia sido bem-sucedida.

Em média, durante as suas nove primeiras semanas, o reality alcançou cerca de 7 milhões de novos espectadores a cada sete dias. Além da televisão, o BBB também contribuiu para o Globoplay bater recordes de assinaturas já em seus primeiros dias.

Para tentar atrair ainda mais anunciantes, a emissora está disponibilizando oportunidades comerciais diferenciadas, para a empresa interessada em aparecer durante 30 segundos nos intervalos dos quatro últimos dias do reality, além do especial Espelho, Espelho Meu.

Fãs de reality não ficarão órfãos

Mesmo após o fim do Big Brother, a Globo não pretende deixar os fãs de reality órfãos. Na própria emissora, os destaques são a estreia da terceira temporada de Mestre do Sabor e o retorno de No Limite, previstos para 6 e 11 de maio, respectivamente.

Já quem tem saudade de temporadas antigas do próprio Big Brother poderá rever a edição de estreia a partir de 11 de maio. Além da exibição no Viva, os episódios também serão adicionados ao Globoplay.