Após ‘fora’ de Faustão, Fátima Bernardes convida Rodolffo para cantar no Encontro · .

Eliminado do BBB21 na semana passada, Rodolffo vai participar pela primeira vez de um programa da Globo como atração musical desde que deixou o reality show. Nesta terça-feira (13), o cantor estará com o seu parceiro sertanejo, Israel, no Encontro. Fátima Bernardes confirmou a presença dos artistas um dia depois de Fausto Silva ser sincerão com a dupla.

Convidado do Domingão do Faustão para repercutir o Big Brother Brasil, Rodolffo confessou que ele tinha o sonho de cantar no palco da atração. “Então pega a senha, que está acabando”, avisou o apresentador, encerrando a participação do sertanejo.

O dominical só ficará no ar até dezembro deste ano, quando acaba o contrato do comunicador com a Globo. Fausto Silva e a empresa decidiram que o vínculo não será renovado. Com isso, os artistas que têm passado pelo programa estão se despedindo do Domingão.

Ao final do Encontro desta segunda (12), Fátima Bernardes confirmou que Rodolffo terá um espaço com Israel no matinal amanhã. Além de cantar, o ex-BBB21 vai comentar sobre o paredão entre Arthur Picoli, Fiuk e Thaís Braz.

“A gente vai falar da expectativa de mais uma eliminação no BBB e quem vai comentar sobre isso com a gente é o eliminado da semana passada, o Rodolffo, que participa com o seu parceiro musical Israel. Eles vão cantar aqui Batom de Cereja, que está entre as músicas mais tocadas do mundo. Olha que legal”, anunciou a apresentadora.