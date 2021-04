Após formação de Paredão do BBB21, Gilberto opina: ‘Está bem chateada comigo’ | casa BBB

O mineiro concorda, e Gilberto segue justificando: “Eu gosto muito dela de verdade. Não é de mentira, não. E eu sinto que o que ela sente por mim é de verdade também. No início, eu sentia… ela até chorou ontem na Eliminação, que ela falou assim, que ela queria que eu tivesse entendido que o sentimento dela por mim desde o início é sincero. E no início eu não consegui sentir, mas hoje eu sinto”. O brother lamenta: “Só que é voto”.

Durante a conversa, o pernambucano menciona situação com outra sister. “Foi o que eu disse para Viih [Viih Tube], minha chateação com a Viih é que eu percebia que quando ela ia votar em mim, me indicar, ela fechava a cara”. O mineiro ouve o brother em silêncio, que segue relembrando conversa que teve com a youtuber. “Aí eu entendi. O Arthur me indicou, eu não esperava e depois eu estava de boa com ele”. “Não fico levando esse negócio de indicação”, completa o doutorando.