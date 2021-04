Após formação de Paredão, Thaís desabafa com Fiuk no BBB21: ‘Não sou baba-ovo de Líder’ | casa BBB

“Eu fico pensando… Pode ser que… eu poderia ter tentado falar com o Caio, mas eu não consigo“. Fiuk a consola: “Você tem que ser sincera com você mesma, tem que respeitar. Cada um é cada um e, aqui, a gente só tem a gente, no final das contas. E às vezes muita coisa é por interesse, é por jogo…”.

Thaís rebate: “É por isso que… eu não sou assim. Não sou baba-ovo de Líder“. Fiuk responde que acredita no coração de Thaís, e a sister continua o raciocínio: “Mas não tô falando que alguém seja, não mesmo, mas se eu fosse falar, poderia ficar parecendo, no meu caso“.

“E respeito é isso também, eu acho que a gente tem que ser transparente com a gente pros outros poderem reconhecer. Porque se a gente não for com a gente mesmo, como é que vai ser, sabe? Mas fica em paz com isso. Se você sentiu que não tinha que falar, é isso”.