Após fracasso da Superliga, Florentino Pérez desabafa em entrevista: “Estou triste e decepcionado”

Desde o momento em que os 12 clubes fundadores da Superliga Europeia anunciaram a intenção de criar a competição, a revolta de torcedores, ex-jogadores, comentaristas, jornalistas e fãs do futebol foi geral. A elitização proposta pelo novo torneio mudaria totalmente a forma como o esporte é disputado no Velho Continente.

Com a desaprovação altíssima, os clubes começaram, na tarde desta terça-feira (20) a desembarcar do projeto. Quem puxou a fila foi o Chelsea, com direito a protestos e comemorações de sua torcida nas ruas de Londres. Logo após, o Manchester City e os demais clubes ingleses foram os próximos a recuarem.

Quem falou após a derrocada do projeto foi o presidente do Real Madrid Florentino Pérez. “Nunca vi tamanha agressividade como aquela manifestada pelo presidente da Uefa e por alguns presidentes de Ligas, de forma orquestrada. Nos surpreendeu. Depois de anunciarmos a notícia, pedimos uma reunião com o presidente (Ceferin), mas ele nem nos respondeu”.

Mike Hewitt/Getty Images



Florentino, que era um dos mandatários que mais apoiava o novo formato acredita que a Superliga era uma boa ideia, mas que o projeto apenas ficará em stand by, podendo ser retomado em um futuro próximo. “Nunca vi tanta agressividade, ameaças e insultos, como se tivéssemos matado o futebol. Trabalhamos, sim, para ajudar a salvar o futebol”, comentou.

O mandatário fez duras críticas à Uefa e se disse decepcionado pelo desenrolar da história. “Estamos há muitos anos trabalhando num projeto que não fui capaz de explicar. Estou triste e decepcionado. Era algo fácil de entender, a Liga é intocável e é preciso arrecadar dinheiro nos jogos a meio da semana. O formato da Liga dos Campeões está obsoleto e só tem interesse a partir das quartas de final”.