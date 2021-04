Após Game of Thrones, HBO tenta recuperar ‘trono de fantasia’ com The Nevers · .

Na semana do aniversário de 10 anos do lançamento de Game of Thrones (2011-2019), sucesso absoluto da última década, a HBO estreou The Nevers, nova série criada por Joss Whedon (Buffy: A Caça-Vampiros, Os Vingadores), para tentar recuperar o “trono de fantasia” entre as atrações do gênero.

Nos últimos anos, os rivais do canal premium têm se destacado com diversas produções voltadas para o público jovem que aprecia aventuras fantásticas. Só a Netflix tem opções como The Witcher, Stranger Things e Locke & Key, enquanto o Prime Video tem engatilhadas cinco temporadas da vindoura série bilionária baseada em O Senhor dos Anéis.

A própria HBO tentou reconquistar um espaço no coração dos fãs com His Dark Materials, mas o resultado não passou nem perto da repercussão obtida com a série baseada na obra literária de George R.R. Martin.

Com The Nevers, que estreou no domingo (11), o canal resgatou a já conhecida e elogiada mente de Joss Whedon, esquecido após o fracasso com a versão cinematográfica de Liga da Justiça (2017), para tentar voltar ao pódio das melhores séries do ano. O futuro da atração ainda é incerto, mas o presente já reservou alguns percalços para ambos.

A acusação do ator Ray Fisher contra o comportamento abusivo de Whedon no set do filme dos heróis da DC colocou holofotes em cima do diretor, que precisou se afastar totalmente do projeto após ter escrito e dirigido o episódio piloto. Sua carreira em Hollywood ficou ainda mais em xeque após Charisma Carpenter, que trabalhou com ele em Buffy e Angel (1999-2004), reforçar que as atitudes tóxicas do cineasta no trabalho já vinham de anos atrás.

A turbulência nos bastidores fez com que a expectativa em cima de The Nevers ficasse ainda maior, com fãs e críticos de olho para ver se o “nome sujo” de Whedon iria ofuscar a qualidade da série. Caso uma renovação para o segundo ano se justifique, a mente por trás da história original não terá qualquer envolvimento com o projeto.

Os X-Men no século 19

Para aqueles familiarizados com a carreira de Whedon, o primeiro episódio de The Nevers bebe de diversas fontes estabelecidas em seus trabalhos anteriores. De Buffy aos X-Men, HQs nas quais o diretor criou um dos arcos mais importantes dos anos 2000, são visíveis as referências vindas do passado.

Desde Buffy, o diretor direcionou o foco em personagens femininas fortes e bem estabelecidas, com Sarah Michelle Gellar se tornando um ícone para muitas mulheres de sua geração.

Na série da HBO, o protagonismo é carregado por Amalie True (Laura Donnelly), uma mulher da Londres vitoriana dos anos 1980 capaz de prever o futuro com fragmentos de cenas que ainda vão acontecer –um poder que seria muito comum para alguns dos personagens de X-Men.

A grande diferença entre a série e o grupo de heróis da Marvel se dá no rótulo dado aos chamados “superseres”. Enquanto nos quadrinhos Wolverine, Ciclope e Jean Grey são chamados de mutantes, em The Nevers essas pessoas são denominadas “tocadas”.

Na trama, os Tocados surgiram após a aparição de uma misteriosa máquina voadora provocar um fenômeno que “deu” poderes a certos indivíduos, com mulheres sendo a aparente maioria. Amalie tem premonições, mas outras personagens receberam dádivas diferentes. Penance (Ann Skelly), uma excelente engenheira, constrói invenções muito à frente do seu tempo ao conseguir “sentir” a energia elétrica presente em objetos.

Em mais uma semelhança com os X-Men, a aparição das pessoas tocadas faz o sentimento de ameaça entre integrantes conservadores do governo britânico crescer de maneira considerável. No início da trama, enquanto Amelia e Penance tentam recrutar jovens garotas para o seu orfanato especializado em ajudá-las (alô, Instituto Xavier), uma organização secreta está capturando estes seres especiais.

Com muitos detalhes colocados sobre a mesa, o episódio piloto tem uma boa dose de ação, suspense e efeitos especiais, mas seus pouco mais de 60 minutos não são o bastante para estabelecer quem é quem no tabuleiro com tantos personagens a serem apresentados.

Além de Laura e Ann, o elenco ainda conta com Olivia Wlliams (Meu Pai), James Norton (Adoráveis Mulheres), Tom Riley (Da Vinci’s Demons), Pip Torrens (The Crown), Ben Chaplin (Carta ao Rei), Eleanor Tomlinson (Alice no País das Maravilhas) e Amy Manson (Once Upon a Time).

A primeira temporada de The Nevers terá seis episódios, com um novo sendo exibido pela HBO sempre aos domingos. Logo após a exibição, os novos capítulos ficaram disponíveis no catálogo da HBO Go.

Assista ao trailer legendado de The Nevers: