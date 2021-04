Após gol em estreia pelo São Paulo, Eder fala sobre seu físico: ’30 minutos pareceram 90′

O São Paulo voltou aos gramados após quase um mês de paralisação do Campeonato Paulista. O retorno foi em grande estilo, com uma goleada por 5 a 1 sob o São Caetano, no Morumbi. Após o jogo, porém, Eder, que fez um gol em sua estreia, falou um pouco sobre as dificuldades físicas.

O jogador de 34 anos foi muito questionado a respeito de seu físico quando chegou no Tricolor. As preocupações envolvem não somente a idade, mas o tempo que ficou sem jogar, a volta ao Brasil, que exige uma readaptação e o período de pausa pela pandemia.

Após a partida, o atacante foi questionado sobre a idade e sobre seu condicionamento. O camisa 23 disse que está bem, mas fez questão de salientar que o tempo sem jogos e o período de readaptação são, sim, complicadores.

– Acho que a idade é só um número, estou bem fisicamente, me sinto bem, é me adaptar ao modo de jogar. Não jogava desde novembro. Esses 30 minutos pareceram 90. Estou me dedicando – afirmou Eder.

Em sua chegada ao São Paulo, a idade foi tema de discussão e, inclusive, de pergunta. Quando questionado sobre a sua capacidade de entregar fisicamente já tendo 34 anos, o atacante fez questão de negar que isso é um problema, exaltando seu preparo.

– Estou me sentindo muito bem. A questão da idade é só um número. Tudo vem da cabeça. Acho que há alguns dias vi entrevista do Sergio Ramos sobre jogar até os 40 anos. Jogador ainda tem vontade de treinar, de se cuidar, idade é só número. Você fazendo tudo isso, se cuidando e treinando bem, tem todas as condições de dar sempre o melhor em campo – comentou.

Agora, Eder terá um desafio ainda maior: uma forte bateria de jogos pelo São Paulo, com pouco tempo de descanso entre eles. O Tricolor entra em campo novamente já na segunda-feira (12), tendo apenas o domingo (11) para descansar. No domingo e na segunda-feira, o time treinará no CT da Barra Funda.

O jogo de segunda-feira é contra o Red Bull Bragantino, no Morumbi, às 20h. Apenas dois dias depois, na quarta-feira (14), o time entra em campo novamente para enfrentar o Guarani, também no Morumbi, às 21h30. Na sexta-feira (16), por fim, o São Paulo vai ao Allianz Parque, às 22h para jogar contra seu rival, o Palmeiras.

Com uma bateria longa de jogos, Eder terá que se readaptar logo para que os mais de 30 minutos que jogará pela semana não pesem como mais.

A última partida oficial do atacante foi disputada em novembro de 2020, quando Eder defendia o Jiangsu Suning, da China. De lá para cá, Eder ficou sem clube e, ao chegar no São Paulo, teve que esperar a volta do futebol paulista devido à paralisação em decorrência da pandemia. Na volta, para coroar, a sequência de jogos será mais um desafio para o veterano.