Após goleada do Palmeiras, Marcos tira onda do Flamengo e rememora frase de Jorge Jesus

O Palmeiras conseguiu uma ótima vitória por 5 x 0 em cima do Independiente del Valle. Foi um show tático e técnico do time de Abel Ferreira, que espantou e afastou qualquer crítica em cima do seu trabalho. O português conseguiu implementar novas jogadas na equipe e o Verdão tem 100% de aproveitamento na Copa Libertadores da América.









Depois do jogo, o ex-goleiro do clube paulista, Marcos, aproveitou para tirar onda do Flamengo e relembrar uma frase de Jorge Jesus. O ídolo palmeirense relembrou a goleada que o time carioca sofreu para os equatorianos no ano passado e fez uma zoação bem-humorada. Fato é que a declaração irritou demais os flamenguistas nas redes sociais.

“Cincunnnn? Com fraturax? Nóis tem raiva desses times que judiam dos nossos rivais! Tão vingados! Não precisa agradecer. Nóis!”, disse o ex-arqueiro, que adora fazer esse tipo de brincadeira nas redes sociais.

Dentro de campo, o Palmeiras já tem outro compromisso nessa quinta-feira (29), quando enfrenta a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. Como vem sendo praxe no Estadual, Abel deve optar por uma escalação recheada de garotos. O português tem usado essa competição como laboratório para avaliar os atletas que podem ser aproveitados na sequência da temporada.

Após uma pequena turbulência, o Alviverde vem dando sinais que será ainda mais competitivo e é um dos grandes favoritos para conquistar novamente a Libertadores. A diretoria segue se mexendo nos bastidores para trazer reforços pontuais e, assim, atender ao pedido do comandante.