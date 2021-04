Após goleada no Paulistão, Crespo se rende ao talento de atacante do São Paulo: “Estou muito contente”

A noite do último sábado (10) foi especial para o São Paulo, já que com uma grande atuações durante os 90 minutos, conquistou uma grande vitória sobre o São Caetano, por 5 a 1, logo na retomada do Campeonato Paulista, que estava paralisado há cerca de um mês.









Dentre os destaques da partida, o estreante Éder, que atuou por 30 minutos, ganhou elogios. Segundo dados do Footstats, foram dois chutes, sendo os dois no alvo, oito passes certos de dez tentados, uma assistência para arremate e uma falta recebida. Crespo, inclusive, afirmou estar muito feliz pelo atacante de 34 anos.

“Estou muito contente pelo Éder, porque sei perfeitamente o significado para ele voltar ao seu país, jogar no São Paulo e coroar a estreia com gol. É sempre muito bonito voltar a sua nação, e ver as pessoas felizes também é muito importante”, disse em coletiva.

Éder estreou com gol pelo SP – Foto: Rubens Chiri/Flickr Oficial do São Paulo/Divulgação.



Após a partida, o próprio atleta destacou que ainda está em processo de adaptação, já que não atuava desde o início de novembro de 2020, mas ressaltou a sua felicidade por ter marcado logo no seu primeiro jogo, garantindo que vinha se dedicando nos treinamentos.

“Tenho que pegar ritmo. Eu não jogava desde novembro. Estava treinando forte, mas jogo é jogo, o ritmo é diferente. Entrei movimentando, fazendo o que mais gosto, que é atacar os espaço. Estou feliz. Também feliz pelo grupo, porque essas duas semanas que estamos juntos o grupo está trabalhando muito bem”, disse em entrevista à SPFCTV.