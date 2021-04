Após impedir novo casamento de Sarai, Abrão arruma uma segunda mulher · .

RESUMO: O faraó (André Ramiro) marcará seu casamento com Sarai (Adriana Garambone). Abrão (Zécarlos Machado), que é marido da meia-irmã, irá ao palácio impedir a união. O rei ameaçará ambos, e eles deixarão o local enxotados. A caravana do ‘escolhido de Deus’ vai partir do Egito e, durante a viagem, a ruiva perceberá um entrosamento entre o amado e Agar (Hylka Maria)

Segunda, 19/4 (Capítulo 65)

Abrão enfrenta o faraó. Femi pede perdão a Gate. O faraó marca o casamento com Sarai. Ló não percebe o flerte entre Lúcifer e Ayla. Baraki promete pedir a mão de Agar em casamento. Sarai diz a verdade para Agar. Massá e Adália se beijam. Abrão perde a cabeça com Lúcifer.

Terça, 20/4 (Capítulo 66)

Sarai se prepara para o casamento. Abrão chega ao palácio e fala com Sarai. Gate se emociona ao rever seus pais na prisão. Helda chora com o sumiço das filhas de Ló. Ziva e Simei convencem Gate na prisão. O faraó e suas esposas sofrem com a praga. Ayla agradece a Lúcifer.

Quarta, 21/4 (Capítulo 67)

O faraó se enfurece e ameaça Sarai e Abrão. Abrão e Sarai deixam o palácio com muitas riquezas. Baraki se desentende com Massá. Adália questiona Lúcifer, mas recebe uma resposta inesperada. A caravana de Abrão deixa o Egito.

Quinta, 22/4 (Capítulo 68)

Em Sodoma, o rei Bera decide enfrentar o rei Quedorlaomer. Gate fica perturbado com um pesadelo. Abrão vê um arco-íris e diz ser um sinal de Deus. Azel pede a mão de Maresca em casamento. Adália sofre com um pesadelo. Lúcifer incentiva a briga entre Alom e Azel. Abrão fica surpreso com a atitude de Ló.

Sexta, 23/4 (Capítulo 69)

Massá ameaça Adália. Abrão e Ló fazem a divisão de seus destinos. Em Sodoma, o rei Bera e Jaluzi armam contra o rei Quedorlaomer. Massá fica tenso diante de Gyasi. Sarai observa o entrosamento entre Abrão e Agar. A caravana de Ló se despede da de Abrão. Sarai surpreende Massá. Deus fala com Abrão.

