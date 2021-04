Após Jogo da Discórdia, Arthur reclama de Queridômetro no BBB21: ‘Só quem recebeu os corações partidos fui eu’ | casa BBB

“Falaram as paradas para mim ontem, e só quem recebeu os corações partidos fui eu. Rapaz, na moral, só rindo”, diz para os brothers em tom sarcástico.

“Recebi três“, revela o crossfiteiro. Os ‘bastiões’ ficam surpresos com o comentário, e Caio fala de sua situação, que está diferente. “Recebi quatro carinhas felizes. Deve ser João, Camilla, Gilberto, Thaís.” Em seguida, ele reclama da goiana e afirma que ela se importa com “muita pouca coisa” do Queridômetro.