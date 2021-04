Após marcar mais um gol, Mikael cresce na disputa contra Tréllez e joga problema para Louzer: “Dor de cabeça muito boa”

O novo técnico do Sport, Umberto Louzer, terá uma grande dor de cabeça para escalar o camisa 9 assim que assumir o comando . Isso porque Santiago Tréllez, que foi expulso na rodada passada, viu Mikael fazer bonito outra vez com a camisa do Rubro-Negro. Na rodada deste final de semana, o atacante voltou a balançar as redes na vitória do Leão diante do Sete de Setembro por 2 a 0.









Agora, o prata da casa lidera a artilharia com 7 gols marcados em 13 jogos, enquanto Tréllez, *recém-contratado ainda não marcou nenhum gol sequer. Como marcou gols nas últimas três partidas, Mikael superou a média de um gol por jogo, o que pode fazer a diferença para a comissão técnica de Louzer quando forem analisados os números e o desempenho dentro de campo.

Além dos gols, o atacante de 21 anos de idade teve participação direta nos três últimos resultados do Rubro-negro: fez gols no empate com o Treze, pela Copa do Nordeste, e também nos triunfos sobre Vitória-PE e Sete de Setembro, pelo Pernambucano. Mas só no primeiro estava como titular.

Tréllez brigará pela vaga com Mikael. Foto: Anderson Stevens/Sport



Após a partida contra o Sete de Setembro, Mikael comentou sobre o tento marcado e espera mexer com a cabeça do novo comandante: “Feliz pelo gol. Esta dor de cabeça é muito boa para o treinador”, afirmou o atacante, que já projeta uma briga intensa com Santiago Tréllez pela vaga no comando do ataque.

Apesar do desempenho no começo da temporada, a opção do Leão da Ilha tem sido por adotar cautela com o jovem atleta. Pelo menos é que diz o interino César Lucena.