Após nova vitória, Crespo se rende ao talento de atacante do São Paulo: “Correu muito disciplinado e ordenado”

Líder no geral e também de seu grupo, o São Paulo conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, ocorrida na última quarta-feira (14), no Morumbi, em jogo adiantado na 9ª rodada do Paulistão. Após a partida, o técnico Hernán Crespo fez uma série de elogios, principalmente aos protagonistas no time modificado que entrou em campo contra o rival de Campinas.









“Foi um jogo importante para a gente. Foram muitas mudanças, mas estou tranquilo porque o grupo é muito competitivo e sabe o que quer durante o jogo, demonstra identidade, demonstra garra, vontade de lutar. O resultado é uma consequência”, destacou o treinador, que exaltou Galeano.

“A satisfação não é apenas por Galeano, mas por ele, por Talles, por jogadores que tiveram a oportunidade de jogar. Galeano fez uma ótima partida, foi um ótimo jogo. Duas assistências, correu muito disciplinado, ordenado. Falar somente de um jogador não acredito que seja justo, porque todos jogaram muito bem”, disse, ressaltando a confiança no grupo, conforme publicou o GloboEsporte.com.

Galeano vem surpreendendo positivamente – Foto: Diogo Reis/AGIF.



“Se hoje eu escolhi outros jogadores dentro como titulares é porque eles merecem, porque eu não dou nada a ninguém. Eles merecem jogar”, acrescentou o argentino. A entrevista coletiva do treinador atrasou por conta de outra partida, ocorrida em Brasília. Ex-treinador do Defensa y Justicia, onde foi campeão da Sul-Americana em 2020, Crespo acompanhou pela TV a vitória nos pênaltis do time argentino sobre o Palmeiras, que próximo rival são-paulino, pela Recopa.

“Vi o final, independentemente de Palmeiras, que seguramente é importante no futuro imediato, é normal que eu vi a parte final do Defensa y Justicia para ver a vitória de jogadores que três meses atrás eram meus jogadores. Sou muito feliz com eles, porque conheço os jogadores”, declarou Crespo, ainda sem divulgar qualquer planejamento para o clássico.