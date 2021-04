Após oferecer R$ 32 milhões, Vancouver Whitecaps (CAN) atende pedidos de Jean Pyerre e sobe proposta ao Grêmio

O jovem Jean Pyerre voltou a ser titular do Grêmio na noite da última quinta-feira (22), na vitória por 2×1 diante do La Equidad, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O meio-campista vem sendo acionado nos últimos jogos, mas segue com futuro indefinido no clube gaúcho em meio ao interesse do exterior. O presidente Romildo Bolzan Júnior já tem em mãos uma oferta para vender o camisa 10.









Equipe do Canadá que disputa a Major League Soccer (MLS), competição dos Estados Unidos, o Vancouver Whitecaps é o interessado da vez na contratação de Jean Pyerre. De acordo com a reportagem do site Globoesporte.com, a primeira oferta não teria agradado o Grêmio, que, oficialmente, nega ter tratativas em andamento.

Mesmo diante da resposta negativa, o Vancouver Whitecaps não desistiu de fechar com o meia e subiu os valores. A primeira proposta dos canadenses era de US$ 6 milhões (cerca R$ 32,7 milhões na conversão atual) por 50% dos direitos econômicos de Jean Pyerre. O Grêmio ainda ficaria com 10% de participação em uma negociação futura.

Jean Pyerre: futuro indefinido (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



Agora, os valores subiram na nova rodada de conversas com o Tricolor. Conforme o “ge”, a oferta do Vancouver Whitecaps contempla financeiramente os pedidos do camisa 10. Horas antes de a bola rolar para o duelo com o Le Equidad, o agente de Jean Pyerre esteve na Arena para conversar com os dirigentes gremistas.

O negócio segue em andamento e é possível que a chegada de Tiago Nunes dê uma nova perspectativa para o assunto – o novo treinador já trabalhou com o meia na base do clube. Na divisão dos direitos econômicos de Jean Pyerre, o Grêmio é dono de 60%, o jogador detém 10% e os demais 30% pertence ao grupo Rogon. O contrato no sul vai até o fim de 2023 e a multa rescisória é de 120 milhões de euros (R$ 790,90 milhões).