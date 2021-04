Após pai com Covid ser intubado, Maurício Meirelles repudia governo Bolsonaro · .

Maurício Meirelles usou seu perfil no Twitter para repudiar a postura de Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus. O comediante contou, na sexta-feira (16), que o pai, Eduardo Meirelles, está intubado por conta da Covid-19 e o governo federal suspendeu a entrega de insumos nos hospitais. Porém, a Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal (Secom) negou as informações.

“Estou vivendo uma luta. Pesada. Meu pai já está internado com covid-19 faz uma semana. Hoje, ele foi intubado. Porém o Governo Federal confiscou os medicamentos dos hospitais. Por qual motivo?”, perguntou o apresentador do talk show Foi Mau, da RedeTV!.

“Estou fazendo meu possível para tentar resolver isso. É uma luta, dolorido, estou cansado demais, mas vai dar certo. Peço a todos vocês, que ainda têm energia boa no Twitter, orarem pelo meu pai”, completou.

Instantes depois, a afirmação do humorista foi rebatida nas redes sociais pelo canal do governo. De acordo com a equipe do presidente, é falsa a alegação de que medicamentos foram confiscados.

“A requisição –feita aos fabricantes, não aos hospitais– nada tem a ver com confisco e se refere à produção excedente daquela já prevista em seus contratos. A ação serviu para socorrer regiões em situação crítica”, explicou o órgão.

“Na requisição administrativa, o governo compra esses medicamentos dos fabricantes em caráter emergencial, com objetivo de garantir a sua distribuição de acordo com a necessidade de cada Estado e município. A ação não prejudica a aquisição de medicamentos por parte de hospitais”, dizia sequência da publicação.

“Importante frisar que a aquisição/distribuição desses medicamentos é, via de regra, de responsabilidade de Estados e municípios; porém, o Governo Federal não tem medido esforços para ajudar a todos no combate à Covid. Portanto, a alegação de confisco não passa de fake news”, reiterou o comunicado.

Após a resposta dada pela Secom, Meirelles disse que foi atacado nas redes sociais por conta das críticas feitas ao governo e anunciou que irá limitar suas postagens a partir de agora. “Pessoal, me afastarei daqui. Só postarei coisas relacionadas ao meu trabalho”, encerrou.

Estou fazendo meu possível pra tentar resolver isso. É uma luta, dolorido, estou cansado demais, mas vai dar certo. Peço a todos vcs que ainda tem energia boa no Twitter, orarem pelo meu pai.

E quem puder ajudar, minha DM ta aberta.

— Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) April 15, 2021

4. Importante frisar que a aquisição/distribuição desses medicamentos é, via de regra, de responsabilidade de estados e municípios; porém, o Governo Federal não tem medido esforços para ajudar a todos no combate à covid. Portanto, a alegação de confisco não passa de Fake News.

— SecomVc (@secomvc) April 16, 2021