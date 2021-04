Após pedida alta, Dorival Júnior perde força e Sport já tem novo alvo na mira; nome agrada diretoria

O Sport está em busca de um treinador para ocupar o lugar de Jair Ventura, demitido logo depois da eliminação na Copa do Nordeste. Após a reeleição do presidente Milton Bivar, em processo eleitoral agitado na Ilha do Retiro, o Leão quer anunciar seu novo comandante no início da próxima semana. Nos bastidores, alguns nomes vem sendo especulados.









Ao longo da semana, o principal candidato para assumir a equipe era Dorival Júnior. No entanto, o experiente treinador, de 58 anos, pediu alto para treinar o Sport. De acordo com informação do jornalista Tharcys Michel, da Transamérica, a contraproposta realizada pelo comandante é considerada elevada.

Diante da pedida alta, o Leão trabalha com outros nomes e Tiago Nunes, ex-Athletico-PR e Corinthians, agrada a diretoria. Logo após a vitória nas urnas, o vice-presidente Carlos Frederico indicou tratativas avançadas com um treinador e “escondeu o jogo”, prometendo a oficialização para o início da semana.

Tiago Nunes: agrada ao Leão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



“Temos um nome já, um nome muito fechado”, disse. ”Não posso cravar o nome de Dorival ainda porque temos alguns ajustes para fazer. Temos outro nome que estamos trabalhando (também). Mas por questão de ética deixamos para anunciar na segunda-feira e na segunda faremos esse anúncio”, adicionou o dirigente, conforme relatou o portal “NE45”.

Enquanto não confirma a chegada de um novo técnico, o Sport volta a campo na tarde deste sábado (10). Já eliminado, o time encara o Treze-PB, fora de casa, às 16h, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. Na sequência, o Leão recebe o Vitória-PE, na quarta-feira (14), às 21h30min, pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano.