Após pedido de demissão de Pintado, Ferroviária anuncia Elano como novo treinador

A Ferroviária anunciou que Pintado pediu demissão do cargo de treinador e não comanda mais a equipe paulista.

Em nota oficial nesta segunda-feira, o clube escreveu: “Pintado não é mais o técnico da Ferroviária. O treinador pediu demissão no início da tarde desta segunda-feira e deixa o comando da equipe principal masculina”.

NOTA OFICIAL A Ferroviária Futebol S/A comunica: Pintado não é mais o técnico da Ferroviária. O treinador pediu demissão no início da tarde desta segunda-feira (26) e deixa o comando da equipe principal masculina. pic.twitter.com/X6vJm6n2Gw — Ferroviária (@afeoficial) April 26, 2021

Com ele, o auxiliar Dino Camargo e o preparador físico José Mário Campeiz também deixam o clube que faz boa campanha no Campeonato Paulista, com 11 pontos em oito jogos. No momento, a Ferroviária estaria classificada para a próxima fase da competição, em segundo lugar no grupo B.

Para o lugar deixado por Pintado, a equipe de Araraquara já anunciou o ex-jogador Elano. O novo comandante da equipe de Araraquara já teve trabalhos pelo Santos e pela Inter de Limeira, no Paulistão de 2020.

Elano é o novo técnico da Ferroviária Visando o restante da temporada de 2021, a Ferroviária fechou a contratação do técnico Elano. Ele chega para comandar a equipe afeana no restante do Paulistão e na Série D do Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/gOEL4RL3bv — Ferroviária (@afeoficial) April 26, 2021

“Visando o restante da temporada de 2021, a Ferroviária fechou a contratação do técnico Elano. Ele chega para comandar a equipe afeana no restante do Paulistão e na Série D do Campeonato Brasileiro”, declarou o clube.

A equipe volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Santo André no Estádio Municipal Adhemar de Barros. O jogo está marcado para as 22h15 (de Brasília).