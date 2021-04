Após pedir liberação para jogar no Palmeiras, diretoria do NYCFC se irrita e define futuro de Castellanos; Verdão estuda opções

Após vencer o Independiente Del Valle por 5 a 0 na última terça e começar a encaminhar sua vaga para a próxima fase de Copa Libertadores, o Verdão volta a campo nesta quinta-feira (29) para encarar a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Se no torneio sul-americano o Palestra está relativamente tranquilo, no estadual, no entanto, a situação é complicada. O Alviverde Imponente, se quiser continuar sonhando com o bicampeonato, terá que vencer o time do interior.









Quem também terá uma dura missão nos próximos 25 dias são Anderson Barros e Maurício Galiotte. Ainda no mercado em busca de reforços no setor ofensivo para Abel Ferreira, a dupla deve receber mais uma negativa já nos próximos dias. De acordo com a equipe de reportagem da ESPN Brasil, o New York City não irá mais vender o atacante Taty Castellanos para o Verdão após o argentino comunicar os dirigentes do clube norte americano que não gostaria mais de defender a equipe e sim se transferir ao Maior Campeão do Brasil.

Embora a proposta de 4 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de reais na cotação atual) seja satisfatória para a equipe americana, a diretoria do NYCFC diz só contar com o argentino para a função de atacante, já que o brasileiro Heber ainda se recupera de uma lesão grave no joelho e não tem data prevista para retornar.

Borja pode ser reintegrado no Palmeiras. Foto: César Greco/Palmeiras



“O New York City FC não está surpreso por ter recebido uma boa oferta pelo jogador nessa janela, mas ele não será vendido”, disse uma fonte à ESPN. “Eles [dirigentes] consideram Castellanos um importante jogador para o time. Precisam dele e vão segurá-lo”.

Sendo assim, Maurício Galiotte e Anderson Barros têm três opções: continuar insistindo no argentino até os americanos cederem, voltar ao mercado em busca de um plano B ou esperar até junho e trazer Miguel Borja ou Deyverson de volta à Academia de Futebol.O colombiano tem sido muito benquisto pela torcida alviverde devido ao sucesso que tem feito no Júnior Barranquila, da Colômbia, enquanto Deyverson não vem tendo sucesso no Alavés, da Espanha.