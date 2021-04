Após perder Holan e Soteldo em menos de uma semana, Rueda se mexe nos bastidores e renova com destaque da Vila até 2026

Após um 2020 maravilhoso, onde conseguiu um vice-campeonato da Copa Libertadores e uma vaga para disputar a edição atual, o Santos não vive um bom momento nesse início de temporada. Além de ser obrigado a vender seu principal jogador, o atacante Soteldo, para tentar aliviar os cofres, o clube acabou perdendo o treinador Ariel Holan, que pediu demissão após a derrota para o Corinthians, no último domingo (25), na Vila Belmiro.









Mas nem tudo que acontece pelos lados da Vila Belmiro são notícias ruins. Na tarde desta quinta-feira (29), o presidente Andrés Rueda entrou em ação e renovou até 2026 com um dos Meninos da Vila mais promissores da nova geração: Kevin Malthus. O jogador, que pertence ao clube há quase uma década juntando os tempos de futsal e base, fez sua estreia pelo time profissional há pouco mais de 2 meses. Na ocasião, o Peixe empatou em 2 a 2 com o Santo André, na abertura do Campeonato Paulista.

Além da partida contra o Ramalhão, Kevin já atuou por mais quatro vezes com a camisa profissional da equipe, todas no torneio estadual. O profissional revelou sua sensação por ficar no Santos por pelo menos mais 5 temporadas.

Kevin Malthus fica no Santos até 2026. Foto: Ivan Storti/Santos FC



“Só tenho que agradecer a Deus, a minha família, meus representantes e ao Santos. Agora é trabalhar firme para conquistar meu espaço e fazer minha história com essa camisa tão pesada”, disse o Menino da Vila, que em entrevista ao site do clube após a renovação, contou como foi sua trajetória antes de chegar ao profissional.

“Aqui, comecei na escolinha Meninos da Vila, depois passei no teste para começar no futsal e depois acabei indo para o campo também. Nisso lá se vão oito anos de clube. E espero que seja só o começo”, finalizou o jogador.