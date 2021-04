Após perder título para o Flamengo, defensor deve ser negociado pelo Palmeiras

A semana do Flamengo tem sido muito tranquila após o time ser campeão em cima do Palmeiras no último final de semana. O Rubro-Negro se prepara para o clássico dos milhões, que acontece nessa quinta-feira (15), pelo Campeonato Carioca. Em caso de qualquer triunfo do Rubro-Negro, elimina o rival do torneio estadual e manteria a hegemonia em cima do clube de São Januário.









O vice do Verdão ainda tem repercutido bastante em São Paulo. A torcida palmeirense ficou muito revoltada após a equipe perder para o Mengão nos pênaltis e escolheu um culpado: o zagueiro Luan. Na visão de boa parte da torcida, o defensor falhou no gol do Arrascaeta e perdeu o pênalti que culminaria no título caso convertesse a cobrança.

O curioso é que os paulistas sempre que podem, tentar afastar qualquer rivalidade com o Flamengo. Por outro lado, as derrotas para o Rubro-Negro repercutem bastante e geram decisões drásticas no clube. Em 2019, o Fla “demitiu” Felipão no primeiro turno e Mano Menezes já com o Campeonato Brasileiro conquistado.

De cabeça fria, sobre o jogo de ontem; Luan não tem mais clima para vestir a camisa do Palmeiras.

Danilo titular fácil no meio campo, dá mais velocidade e dinâmica, e precisamos de um lateral direito urgente. — Felipe Ovilla (@FelipeO30)

A torcida também ficou muito irritada no Allianz Parque e jogou cadeiras no gramado. Já nessa temporada, houve uma nota oficial da Mancha Verde, maior organizada do clube paulista, criticando muita gente após o vice-campeonato da Supercopa do Brasil.

Luan já não era bem visto há desde 2019 e deve ser negociado pelo Palmeiras assim que uma proposta chegar. Especula-se que o Atlético-MG esteja interessado em seu futebol após um pedido do técnico Cuca, que acabou de chegar ao Alvinegro.