Após polêmica com Cuca, Hulk grava vídeo e volta a se posicionar no Atlético: “É a questão da confiança”

Recentemente, mais especificamente no último sábado (24), o clima esquentou e ficou bastante pesado nos bastidores do Atlético. Após a vitória diante do Athletic, a equipe se viu no meio de uma enorme polêmica entre o atacante Hulk e o treinador Cuca, que gerou muita repercussão.









Tudo iniciou logo na saída do campo, quando o atacante concedeu entrevista ao canal Premiere e acabou desabafando sobre a falta de oportunidades no Galo. A questão abordada pelo jogador foi o fato de que desde a chegada do atual comandante, ainda não o proporcionou uma sequência de jogos desejada.

Ao ter ciência do acontecido, o treinador não se calou e concedeu entrevista coletiva, respondendo que oportunidades são dadas para quem dá respaldo. Com isso, diante de toda a polêmica, Hulk decidiu se pronunciar no último domingo (25), conforme publicou o portal “Sportbuzz”.

Hulk esteve em campo diante do Athletic – Foto: Alessandra Torres/AGIF.



Sem querer causar maiores desconfortos, através de um vídeo publicado nas redes sociais, deixou claro ter muito respeito por Cuca e por seu trabalho, afirmando que o desabafo foi referente à falta de sequência de jogos e não teve relação com seu convívio com o comandante do Atlético.

“Fala, pessoal, passando aqui para esclarecer a respeito da minha entrevista que repercutiu bastante, infelizmente por um lado negativo, as pessoas criando como se eu tivesse algo contra o professor Cuca ou algo assim, jamais.

Eu respeito demais o professor Cuca, respeito demais o profissional Cuca, ser humano Cuca, eu não tenho contra ele ou ninguém aqui, pelo contrário, eu trabalho respeitando todo mundo, buscando sempre o melhor.

Quando eu falei a questão da sequência, é a questão da confiança, eu passei muito tempo fora do Brasil, eu voltei, são quase 16 anos fora então isso requer tempo de adaptação, mas eu me cobro bastante, a cada jogo, a cada dia, para chegar no meu melhor nível, para fazer valer todo o investimento que o Galo fez em mim, eu tenho certeza que tudo vai dar certo, vou chegar no meu melhor nível, eu conto com vocês, só sucesso, com fé em Deus.”