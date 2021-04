Após primeiro gol em 2021, Cléber fala sobre concorrência no ataque do Ceará: “Tenho toda confiança da comissão técnica”

Após vencer o Sport com propriedade dentro da Ilha do Retiro por 4 a 0 no último sábado (03), o Ceará terá uma semana inteira dedicada apenas aos treinamentos visando a preparação para a próxima rodada do torneio regional, quando receberá o Salgueiro, no próximo sábado (10). Quem falou sobre o assunto foi o atacante Cléber.

“Desde o ano passado, vivemos uma temporada conturbada no futebol. Terminamos um ano no outro. Não tivemos pré-temporada. Ter essa semana inteira de preparação é muito importante tanto fisicamente, como para ouvirmos e entendermos melhor o que o professor tem a nos passar“, comemorou.

Após marcar seu primeiro gol em 2021, o centroavante falou sobre o momento no Vozão. “Eu acho que preocupação (sobre o tempo sem marcar) não. Durante a semana a gente trabalha bastante para poder chegar dentro de campo e estar marcando gols, mas tem momentos que as coisas não acontecem… Mas tenho toda confiança da comissão técnica”.

Por fim, com a vaga garantida na próxima fase, Cléber falou sobre a importância do último jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste. “É o tempo de descanso, é o trabalho para o professor corrigir algumas coisas. A gente pretende vencer o Salgueiro e ficar em primeiro colocado no grupo”, disse.

Atrás do Ceará, líder do grupo A com 13 pontos ganhos, estão o CRB, com 12, o Bahia e o Sampaio Corrêa, com 10.