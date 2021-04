Após proposta da MLS por Jean Pyerre, Tiago Nunes “bate no peito” e atualiza possível saída do meio-campista no Grêmio

Uma das questões colocadas como destaque na chegada de Tiago Nunes, foi a relação com Jean Pyerre, que após um contato na base, reencontra o jogador no profissional. Nos últimos meses, o jovem tem vivido entre altos e baixos, mas encontrar um velho conhecido pode fazer com que recupere o futebol que o credenciou à titularidade.









Ao tratar sobre esse assunto após a vitória contra o Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho, o novo comandante falou sobre a movimentação do meia, alternando momentos em que voltou na linha dos zagueiros para buscar a bola ou que permaneceu mais próximo de Diego Souza no ataque.

“O Jean, com a qualidade que tem, ele tem liberdade de movimentação. Pode vir um pouco mais de trás, mas lógico que temos que criar combinações para quando ele descer, alguém subir. Se não a equipe fica com uma posse de bola só pela posse, temos que buscar o jogo um pouco mais vertical e aproveitar esses jogadores que têm qualidade recebendo a bola de frente”, afirmou o técnico.

Treinador reencontrou o garoto – Foto: Lucas Uebel/Flickr Oficial do Grêmio/Divulgação.



Da mesma forma que tem bastante esperança, sabe que a convivência com o camisa 10 pode ser curta. Conforme informou recentemente o jornalista Leonardo Oliveira, o Grêmio recebeu uma proposta de um time da Major League Soccer, liga de futebol dos Estados Unidos, podendo liberar o jogador caso o valor seja o desejado. Ao ser questionado sobre a possibilidade de perder o jogador, Tiago foi direto:

“A situação do Jean não tenho conhecimento, não me passaram nada ainda. Vou conversar com a direção e havendo algo a gente se posiciona de maneira oficial”, completou o comandante gremista, conforme publicou o portal “GaúchaZH”.