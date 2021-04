Após proposta do Fluminense, Oderich “bate no peito” e atualiza possível saída de Jean Pyerre do Grêmio

Sem conseguir convencer a comissão técnica quando ganhou oportunidades, o futuro do meia Jean Pyerre vem sendo bastante discutido nos bastidores do Grêmio. Perdendo a posição para Pinares, o jovem passou a ser especulado como possível moeda de troca no mercado da bola.









Com propostas do Fluminense chegando na mesa da diretoria, o vice-presidente do Tricolor, Cláudio Oderich, concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes e abriu o jogo sobre o destino do jogador. Sem dar muitos detalhes, simplesmente negou que uma possível saída seja tratada pela alta cúpula.

Deixando bem claro que considera que Jean Pyerre tem grande talento e é um dos melhores do elenco, o dirigente ainda negou que o meia tenha sido oferecido ao Bragantino em uma possível negociação envolvendo Claudinho.

Meia está em baixa no clube – Foto: Pedro H. Tesch/AGIF.



“A gente ouviu essa conversa, e o Grêmio não trata desse assunto, deste atleta, o Grêmio entende que é um dos melhores do elenco. Não houve essa negociação e o Grêmio não vai negociar esse atleta”, contou, conforme publicado pelo portal “Sportbuzz”.

Com a carreira repleta de lesões, o meio-campista vem encontrando dificuldades para alcançar o ritmo ideal de jogo no Imortal. Além da questão física, também é bastante criticado por conta da postura tranquila adotada dentro de campo, sendo taxado como “lento”.