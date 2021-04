Após proposta do Toronto FC, Soteldo conversa com Rueda e comunica Santos sobre futuro

O Santos passa por sérios problemas financeiros e isso acaba interferindo dentro de campo. Não é à toa que o clube ainda está impossibilitado de inscrever novos atletas no BID da CBF. O presidente Andrés Rueda chega com a missão de resolver boa parte dos problemas e tem conseguido. Até por isso, o mandatário é muito elogiado pela torcida nas redes sociais.









Na semana passada, Rueda já tinha deixado claro que a o imbróglio envolvendo Soteldo era delicado e precisaria de certa urgência para definir o futuro do atleta. O cartola não descartou uma eventual venda caso aparecesse uma boa oferta e aconteceu. O Toronto FC oferece 6 milhões de dólares (quase R$ 33,1 milhões) por 75% dos direitos econômicos do camisa 10.

De acordo com apuração do Globoesporte.com, o venezuelano já manifestou o desejo de se transferir para o clube canadense. Ainda segundo a reportagem, o jogador receberia um salário consideravelmente bem superior ao que ganhar no Alvinegro Praiano. De fato, isso deve acabar pesando na negociação entre as partes.

O GE também fez como como seria dividido a proposta feita pelo Toronto FC: 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões) pelos 50% do Santos; 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) por 25% do Huachipato-CHI. Os chilenos querem receber mais dinheiro e tentam esticar a corda. Os canadenses estão confiantes no negócio e querem muito a contratação de Soteldo.

O jogador não quer sair forçando a barra ou algo do tipo, mas entende que esse projeto é muito bom para sua carreira. Ele tem 23 anos, é muito grato ao Santos e quer buscar novos ares deixando as portas abertas para retornar no futuro.