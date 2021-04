Após protestos de torcedores contra a Superliga, Chelsea e Brighton empatam sem gols pelo Inglês

Nesta quarta-feira, o Chelsea recebeu o Brighton em Stamford Bridge pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que ficou marcado por protestos contra a Superliga Europeia por parte de torcedores dos Blues fora do estádio, terminou com empate por 0 a 0.

PROTESTOS

Mais uma vez, protestos marcaram o pré-jogo do Campeonato Inglês. Dessa vez, os torcedores do Chelsea impediram o ônibus do time de entrar no estádio em ato contra a Superliga Europeia. No final, o veículo entrou em Stamford Bridge, e o jogo ocorreu normalmente.

JOGO CALMO

Ao contrário do calor existente fora de Stamford Bridge por conta dos protestos, o primeiro tempo da partida mostrou uma grande calmaria. As equipes de Chelsea e Brighton não foram tão fortes ao ataque para abrir o placar.

SEM CHANCES

Durante grande parte da segunda etapa, a situação existente nos 45 minutos iniciais foi repetida, mas acabou sendo pior. Tanto o Chelsea quanto o Brighton não conseguiam finalizar ao gol, e chutavam para fora ou viam as finalizações serem travadas.

ENFIM, CHANCES

Perto do final da partida, o Brighton mostrou, finalmente, que estava disposto a atacar. Após um chute de Lallana para fora, a equipe visitante foi ao setor ofensivo, e colocou uma bola na trave e fez o goleiro Kepa Arrizabalaga trabalhar, mas não foi o suficiente para marcar.

SEQUÊNCIA

O Chelsea enfrenta o West Ham às 13:30h (de Brasília) deste sábado. O Brighton, por sua vez, também atua no sábado, mas às 16h (de Brasília), contra o Sheffield United.