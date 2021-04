Após queda de rendimento, Alessandro “bate o peito” e atualiza possível demissão de Mancini no Corinthians

Mesmo com uma “longa” invencibilidade, o Corinthians está com um desempenho em campo que não vem agradando, nem mesmo aos dirigentes. Sendo assim, o trabalho de Vagner Mancini começou a ser contestado, algo debatido internamente, segundo Alessandro, gerente de futebol.









Capitão de várias conquistas importantes do Timão, o ex-jogador foi questionado sobre as atuações recentes, como por exemplo a apresentada contra o Retrô-PE, na segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo reconhecendo o desempenho ruim, acredita que as duas semanas de trabalho possam reverter a situação a partir da retomada do Campeonato Paulista.

“Ficamos descontentes com o que fizemos em campo, não produzimos um futebol eficiente como queríamos que fosse. Não é só da área técnica, é a entrega dos jogadores ao que o corpo técnico pede. Presenciamos duas boas semanas de trabalho, o trabalho é bem conduzido, a confiança é com todos. Entendemos que deixamos a desejar nos últimos jogos e todo mundo fica descontente: nós, a comissão e os atletas”, avaliou o gerente corinthiano.

Rendimento do Timão desagrada a diretoria, que bancou Mancini no cargo – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Além disso, fez questão de salientar o papel do treinador dentro da proposta da atual gestão, que é aproveitar os jovens da categoria de base na equipe principal. Para Alessandro, Mancini entende a situação do clube e está comprometido em tocar esse projeto, principalmente com as revelações que surgirem.

“Mancini entende o momento do Corinthians, absorveu os meninos e tudo está ocorrendo dentro do que a gente espera. O desejo do torcedor é ver quando o atleta vai jogar. Temos feito isso com segurança e num futuro breve as coisas vão ocorrer”, destacou o dirigente, conforme publicou o “LANCE!”.

Diante deste cenário, é praticamente certo que Vagner Mancini deve seguir no comando do Corinthians, principalmente pela conquista dos resultados nesta fase atual de reconstrução do clube. Apesar de o desempenho ser importante e a avaliação do torcedor também pesar, entende-se que a prioridade é somar pontos e passar de fase nas competições em disputa e, no futuro, pensar na qualidade de jogo.