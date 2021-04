Após rápida passagem pelo Flamengo, Domènec se anima com possível volta ao Brasil; catalão teria sido oferecido ao Fortaleza

Domènec Torrent teve uma passagem relâmpago pelo Flamengo. Chegou com o cartaz de ser pupilo de longa data de nada menos que Pep Guardiola e a torcida rubro-negra ficou muito animada. No entanto, apesar de alguns jogos promissores, o comandante não resistiu as goleadas sofridas e acabou sendo demitido de forma precoce.









Desde ontem (26), há uma especulação que o catalão pode voltar ao Brasil para treinar o Fortaleza. Ele teria sido oferecido. No entanto, ainda não há negociação entre as partes, mas o comandante adoraria trabalhar novamente no futebol nacional e não descarta nenhuma possibilidade.

Já com mais experiência do que o esporte mais popular do Brasil tem de melhor e de pior, Dome gostaria de receber um projeto a longo prazo, para aprimorar suas ideias, algo que não aconteceu no Flamengo. Assim, Torrent gostaria de ter um vínculo com uma duração maior que uma temporada e, sim, com uma multa rescisória em caso de rompimento do vínculo antes do término estabelecido.

O Fortaleza analisa o mercado e também está aberto para ouvir empresários oferecendo técnicos que estejam disponíveis. Não há nesse momento uma preferência de nacionalidade, o que vai pesar de fato é o lado financeiro. Não dá para trazer uma comissão técnica com valores altíssimos, tendo em vista que o clube tem um orçamento mais enxuto devido à falta de público.

A tendência é que um novo comandante seja contratado até o final da semana. Desde a saída de Rogério Ceni, o Fortaleza ainda não se encontrou com um novo técnico e os dirigentes sabem que precisam agir com mais calma para não renovar novamente na escolha.