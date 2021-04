Após rejeitar Palmeiras e Grêmio, Borré entra no radar do Galo, diz imprensa argentina

Após Palmeiras e Grêmio, o Atlético-MG pode ser o próximo clube brasileiro a tentar a contratação do atacante colombiano Rafael Borré, do River Plate.

Ao menos é o que diz a imprensa argentina.



A informação que tenho é que o querem – disse Mariano Closs, do programa F 12, da ESPN argentina. Segundo o jornalista, Borré poderia negociar com o Galo com o mesmo grupo empresarial que estaria por trás do negócio com outros clubes brasileiros.

A informação contradiz o que afirmou Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, que afirmou ser inviável a contratação do atacante pelo alto valor do negócio.

Borré tem contrato com o River Plate até 30 de junho e já pode assinar um pré-contrato com outras equipes. De acordo com a ESPN argentina, o insucesso nas tratativas com Palmeiras e Grêmio deveram-se ao alto custo financeiro e no, caso do Tricolor gaúcho, a dificuldade de arcar com salários e as luvas pedidas.