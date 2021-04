Após retorno de empréstimo, Mascarenhas não deve ser aproveitado pelo Fluminense

O lateral-esquerdo Mascarenhas não deve ser aproveitado pelo Fluminense. Devolvido pelo Vitória de Guimarães (POR) antes do fim do contrato de empréstimo, o jogador vai retornar ao Rio de Janeiro, mas está fora dos planos do Tricolor neste momento. O clube agora avalia o futuro do atleta, com quem tem vínculo até dezembro de 2021.

Formado em Xerém, Mascarenhas nunca chegou a estrear pelo time português. O jovem de 22 anos sofreu com lesões ao longo do período na Europa, algo que já acontecia antes, e que dificultou ainda mais a adaptação. Ele foi emprestado em janeiro de 2020 e havia opção de compra ao fim do contrato, em junho.

Como houve quebra de contrato por parte do Vitória, o estafe do atleta ainda aguarda a liberação jurídica do lateral, que já está em vias de ser realizada.

Como não atuou em Portugal, o último jogo oficial feito por Mascarenhas foi em 13 de junho de 2019. Na época, o lateral aceitou ir para o quarto clube de sua carreira, o terceiro desde que foi promovido para os profissionais, em 2017, por não se sentir aproveitado pela comissão técnica.

No elenco atual, Roger Machado tem à disposição para a posição os experientes e contestados Egídio e Danilo Barcelos, além dos garotos Jefté, uma das joias da base, e Raí, que atuou no início do Campeonato Carioca.