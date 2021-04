Após rumores sobre Tiago Nunes, Romildo “bate no peito” e atualiza possível chegada do treinador no Grêmio

Desde a confirmação da saída de Renato Portaluppi do Grêmio, muitas notícias estão circulando nas redes sociais cravando um substituto que pode desembarcar em Porto Alegre. Até o momento, o nome de Tiago Nunes foi o que mais ganhou destaque.









Ao tratar sobre isso, dando sua primeira coletiva desde mudança no comando técnico, na quinta-feira (15), o presidente Romildo Bolzan aproveitou para tratar sobre o assunto, afirmando que o escolhido precisa ter o aval do vice (que ainda não está definido) para ser contratado, mas não deu prazo para que isso ocorra.

“O Grêmio tratará primeiro do que diz respeito à vice-presidência de futebol. Depois, com o vice escolhido, uma forma de trabalhar o treinador. Primeiro, se forma o departamento, depois a discussão do treinador. Será dessa maneira. Não tem situação de anunciar treinador. Primeiro o vice de futebol. Depois, em momento oportuno, vai tomar as providências”, afirma o mandatário.

Tiago Nunes teria conversas avançadas com o Grêmio – Foto: Daniel Vorley/AGIF.



Conforme publicado pelo GloboEsporte.com, mesmo com as palavras iniciais, a grande maioria das perguntas feitas pelos jornalistas ao dirigente seguiu em torno do novo treinador. Com isso, Bolzan citou que muitos nomes foram especulados desde a saída de Renato, mas repetiu que o treinador será escolhido sem pressa.

“Eu vejo vocês (imprensa) conjecturarem tantos nomes. Parece que o assunto está terminado. Estamos há dois dias em um processo que trocamos o treinador. Tudo completamente não correspondia à verdade. Respeito o trabalho enorme de vocês. Mas os tempos nossos são nossos. Quem atua somos nós. Fica difícil de entender como vocês têm uma mente tão fértil, mas faz parte do jogo”, finalizou o dirigente.