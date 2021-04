Após saída de Regé-Jean Page, segundo ano de Bridgerton ganha reforços no elenco · .

Depois do anúncio da saída de Regé-Jean Page de Bridgerton, a Netflix confirmou quatro reforços para o elenco da segunda temporada. A ausência do antigo protagonista dará espaço para novos personagens que farão parte do núcleo principal do novo ano, que será focado na história de amor de Anthony (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley).

A lista de novatos inclui Charithra Chandran (Alex Rider), Shelley Conn (Liar), Calam Lynch (Dunkirk) e Rupert Young (Merlin). Segundo o site Deadline, o quarteto já está reunido com o restante do elenco para o início das gravações.

Charithra viverá Edwina Sharma, irmã de Kate. É ela quem inicialmente chama a atenção de Anthony, mas acaba sendo impedida de viver um romance por Kate. Desde pequena, ela aprendeu a ser uma debutante perfeita. A mocinha é bondosa e infinitamente cativante, embora jovem e ingênua.

Shelley interpretará Mary Sharma, mãe de Kate e Edwina. Filha de um conde cujo casamento com um comerciante envolveu sua família em um escândalo, Lady Mary volta a Londres com suas filhas e é forçada a suportar as fofocas da sociedade aristocrata mais uma vez.

Lynch será Theo Sharpe, um assistente de impressão trabalhador e honesto. Mais do que apenas um homem de classe, o jovem é um intelectual que luta pelos direitos de todos. É esperado que ele tenha ligações com os misteriosos jornais de Lady Whistledown.

Young será o responsável por viver Jack, um personagem inédito e que não faz parte da trama dos livros de Julia Quinn que inspiraram a série da Netflix. Ele é um recém-chegado a Londres com uma conexão secreta com membros da família Bridgerton.

A nova leva de episódios da série apresentará Kate Sharma (Kate Sheffield nos livros), interesse amoroso de Anthony e que roubará o protagonismo do Duque de Hastings para si. A responsável por viver a personagem é Simone Ashley.

Em o Visconde que Me Amava, Kate surge na vida dos Bridgerton para tentar livrar a irmã, Edwina, das garras de Anthony, mas é ela quem acaba caindo nos encantos do novo protagonista.

A Netflix ainda não oficializou uma data para a estreia da segunda temporada. Com as gravações programadas para começarem nos próximos meses, é provável que a série não retorne antes do final de 2021.

Confira o anúncio oficial da chegada do quarteto a Bridgerton: