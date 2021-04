Após Santos se livrar de Transfer Ban, Guzmán é oferecido ao Peixe; jogador está envolvido em imbróglio com o Cruzeiro

Com a transferência de Soteldo ao Toronto FC, do Canadá, o Peixe está novamente habilitado para voltar ao mercado da bola. A negociação livrou o Santos do Transfer Ban, imposto pela Fifa. O Alvinegro Praiano repassou sua parte na venda para o Huachipato, do Chile e pagará US$ 500 mil, para saldar a dívida, em parcelas a partir de junho. Com a liberação, o clube já começa a ser alvo de especulações e ofertas.









Nesta segunda-feira (26), o jornalista Diego Rossi publicou em suas redes sociais que o meia-atacante Yeison Guzmán do Envigado, equipe colombiana, foi oferecido ao Santos. O jogador está envolvido em um imbróglio com o Cruzeiro, que chegou anunciar sua contratação após tratativas, mas Gúzman desistiu de jogar no clube mineiro. O Cruzeiro inclusive já planeja ações na Justiça, pois alega que o colombiano assinou uma espécie de pré-contrato.

Segundo o portal Superesportesmg, as negociações para a compra de Guzmán pelo Cruzeiro, envolveriam o valor de US$2 milhões (R$11,3 milhões). O Envigado ainda pediria para manter 20% de participação em uma venda futura. O meia tem a característica de armar jogadas com rápidas transições, tendo a habilidade também como um dos seus destaques, se notabilizando por ter boas finalizações de média distância. Pelo Envigado, atuou em 132 jogos e foi autor de 28 gols.

A situação de Yeison Guzmán e o negócio não finalizado com o Cruzeiro é BEM complexo. Hoje ele contrato com o Envigado e foi oferecido para dois novos clubes: Flamengo e Santos. — Diogo Rossi (@diogo_rossi)

O Peixe, em seu elenco bastante reduzido de opções, precisa de um meia com habilidade em armar jogadas, o que pode atrair o interesse do Alvinegro Praiano em contar com Guzm[na, que apresenta tal característica. Recentemente, o presidente do Santos, Andrés Rueda, comentou sobre a volta do Santos ao mercado:

“Com este Transfer Ban resolvido, abrimos uma janela para podermos considerar a contratações pontuais, dentro da responsabilidade financeira que assumimos no Clube, de atletas para encorpar o elenco, dada a participação em muitas competições de forma simultânea”, enfatizou Rueda, que também confirmou tem uma lista de nomes mapeados como possíveis reforços desde o início de sua gestão. Agora, a diretoria irá aguardar a chegada do novo técnico para definir nomes certeiros e carências no elenco.