Após semana perfeita, Crespo rasga elogios aos atacantes do São Paulo e afirma: “É fundamental termos centroavante com vontade de fazer gol”

O São Paulo segue Avassalador com Hernán Crespo. Desde que chegou ao Tricolor Paulista, o argentino acumula 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Além desse ótimo desempenho, o comandante conseguiu desgastar o ataque da equipe que hoje é o melhor entre os 16 times que disputam o Campeonato Paulista.









E quem vem aproveitando as oportunidades são os atacantes. Nesta sexta-feira (16), foi Pablo quem deu a vitória para o São Paulo diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O camisa 9 que vinha sendo criticado pela torcida vem se reencontrando ao lado do comandante argentino. O treinador ainda conta para a posição com Vitor Bueno, Luciano, Eder e Rojas, que já deixaram suas marcas nos últimos jogos.

“Queremos ser uma equipe ofensiva, para nós é fundamental um centroavante com vontade de fazer gol, e Pablo e Vitor Bueno têm”, declarou Crespo que aponta o sistema implantado com ele como facilitador para que o time e principalmente os atacantes marquem bastante gols.

Pablo vem se reencontrando com Crespo no São Paulo. Foto: Rubens Chir



“O sistema de jogo que temos aproveita muito a capacidade dos jogadores que jogam na frente. Luciano fez gol, Pablo fez gol, Vitor Bueno fez gol, Eder fez gol”, reiterou o treinador do São Paulo. Embalado e empolgado, Crespo e todo o elenco do São Paulo voltam a campo na próxima terça-feira (20), diante do Sporting Crystal, do Peru, pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores.