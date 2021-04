Após ser criticado pela torcida do Palmeiras, Noriega se posiciona e manda recado: “Deixei-me levar pela ira”

O Palmeiras está próximo de ser eliminado do Campeonato Paulista. Com um calendário muito apertado, Abel Ferreira optou por usar o estadual como laboratório. Na noite da última quinta-feira (29), a equipe perdeu para a Inter de Limeira dentro de casa. O curioso é que desse resultado se criou uma ‘treta’ entre o comentarista do Sportv, Noriega, e a torcida palmeirense.









Tudo porque o jornalista usou o termo ‘mugir’ após ter mencionado em outra transmissão que seria vexame o Verdão ser eliminado na fase de grupos do Paulistão. Nas redes sociais, a torcida do clube paulista ficou muito irritada com a declaração e começou a criticá-lo. Ainda na transmissão da partida, Noriega se desculpou na transmissão e depois reforçou esse posicionamento através o seu perfil no Instagram.

“Peço sinceras desculpas aos telespectadores pelo uso na transmissão de um termo grosseiro. O fiz no ar e repito agora, humildemente. Errei e feio. Deixei-me levar pela ira que sinto contra a perseguição que algumas pessoas fazem em redes sociais, em especial contra alguns jovens atletas. Isso não justifica meu erro e por ele venho aqui publicamente me desculpar com todos que ouviram minha grosseria. Fui muito mal”, disse.

Alô Noriega! Você quer causar né? To usando a rede social mesmo pra vir falar! Não tem crise. Não tem vexame Pode falar oque for, mas é mais fácil falar contra né. Dá ibope! Vamos lá! Prefiro focar no “Vexame” que foi o 5×0 da última terça feira! SEGUIMOS! ���� — INFOS Palestra ⓟ ���� ���� (@Infos_palestra)

April 30, 2021





Abel já falou inúmeras vezes que não irá mudar em nada sua decisão por pressão da imprensa e da torcida. São jogos atrás de jogos e o clube precisa priorizar o que quer na temporada. Não é à toa que o Palmeiras está na liderança em seu grupo na Libertadores, com 100% de aproveitamento e fez um jogo muito convincente diante do Independiente del Valle.

A diretoria palmeirense apoia o técnico e não irá interferir em nada no seu planejamento. Galiotte já deixou bem claro que o Verdão precisa realmente focar nas competições mais importantes.