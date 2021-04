Após Sormani chamar Arrascaeta, do Flamengo, de ‘superestimado’, Renato Maurício Prado rebate

O Flamengo goleou o Madureira, nesta segunda-feira, por 5 a 1, pelo Carioca. Após a exibição de gala do meia uruguaio Arrascaeta, o jornalista Renato Maurício Prado decidiu usar sua conta no Twitter, durante o jogo, para elogiar o astro do Rubro-Negro e rebater críticas que foram feitas ao atleta. Para os internautas, a frase foi uma cutucada a outro jornalista.

– Arrascaeta não é aquele que alguém disse que era superestimado? (Risos) Joga de terno. Ele e Gerson sobram na turma – comentou Renato, pelo Twitter.

A frase foi entendida por muitos torcedores como uma resposta ao jornalista Fabio Sormani, do Grupo Disney, que havia dito que o meia uruguaio não é “tão jogador assim como a torcida do Flamengo vê”.

– O torcedor do Flamengo acha o Arrascaeta o novo Tostão. Você vai no Rio e fala que ele é o melhor jogador do planeta e vão achar que é verdade. É o coração se manifestando. Arrascaeta é muito bom, mas não é o jogador que a torcida do Flamengo acha que ele é – disse Sormani, nesta segundam antes da partida.

Na goleada do clube da Gávea por 5 a 1, o estrangeiro deixou o dele. Gabigol (2), Gerson e Diego completaram o placar a favor do time de Rogério Ceni. Veja os gols!