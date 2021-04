Após superar imbróglio com a Chapecoense, Umberto Louzer está livre para assinar com o Sport

Depois de sondagens com o nome de Luiz Felipe Scolari e até mesmo os retornos de Luxa e um quase acerto com Dorival Junior, o Sport chegou ao nome de Umberto Louzer para comandar o Papai da Cidade. Na manhã desta quarta-feira (14), o treinador entrou em um consenso com a Chapecoense e está desvinculado do time de Santa Catarina, com caminho aberto para o acerto final com o Leão. A informação é do Globoesporte.









A definição teve um elemento de suspense, com um imbróglio em torno na multa rescisória no contrato de Louzer com a Chape. Para a transferência era exigido o pagamento de cerca de R$ 400 mil. Nas negociações encaminhadas, o Sport já havia acertado o salário com o técnico, mas sinalizou que não pagaria tal conta, o impasse foi gerado e como visto, solucionado, já que a Chapecoense comunicou a saída de Umberto Louzer no começo da tarde de quarta-feira (14).

A situação foi facilitada devido a pagamentos que a Chape ainda tem que realizar para Louzer. A dificuldade para deixar o clube não foi uma novidade para o técnico. Em outubro de 2020, após acordo apalavrado com o Cruzeiro, Umberto precisou cancelar as tratativas pois não conseguiu a liberação do time catarinense.

Agora, o acerto definitivo aguarda apenas a assinatura dos documentos referentes a transferência. Na ‘saga’ por Louzer, o Sport conferiu certa pressão para que o técnico definisse rapidamente seu entrave com a Chape, chegando até a colocar o prazo de uma definição até sexta-feira (16). O Leão tinha pressa, pois sem treinador há mais de uma semana e tem menos de dois meses antes da estreia na Série A do Brasileiro.