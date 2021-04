Após Supercopa, Bruno Henrique realça o Flamengo como o melhor do Brasil: ‘Sem sombra de dúvidas’

Bruno Henrique passou em branco no histórico duelo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, mas não saiu do gramado sem antes disparar uma frase de efeito – algo marcante vindo dele desde “outro patamar”.

Logo após a vitória nos pênaltis por 6 a 5 (após 18 cobranças das equipes e um 2 a 2 no tempo regulamentar), o atacante do Rubro-Negro foi enfático ao realçar que o Fla é o “melhor time do país”.

– Hoje, sem sombra de dúvidas, Flamengo em primeiro lugar. Melhor time do Brasil. E o Palmeiras é um timaço também. Merece o respeito. Graças a Deus temos um goleiro excepcional. E conseguimos esse título mais uma vez – falou Bruno Henrique, emendando sobre a disputa de penais (ele não cobrou):

– Foi difícil (sair antes dos 90 minutos) e ver meus companheiros lá dentro, batendo os pênaltis. Nosso time tem uma estrela muito grande. Nos consagramos bicampeões desse torneio grande. Ficamos muito felizes por conquistar títulos com esta camisa, que é tão grande. Vamos continuar marcados nesta era do Flamengo.

Bruno Henrique exibe a taça da Supercopa (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Com o título, o segundo consecutiva da Supercopa, o Flamengo leva ainda R$ 5 milhões de premiação, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).