Após susto na Libertadores, Zaracho passa por exames e inicia tratamento intensivo no Atlético

O Atlético se reabilitou na Copa Libertadores da América após estrear com empate diante do La Guaira e bateu o América de Cali, no Mineirão, pelo placar de 2×1. No confronto da noite da última terça-feira (27), um dos destaques da partida foi o meio-campista Matías Zaracho, que acabou dando um susto na torcida ao deixar o gramado com dores no tornozelo.









Próximo aos 13 minutos da etapa completamentar, o argentino precisou ser substituído por Nathan e logo na sequência foi submetido a testes pelo departamento médico. Depois de realizar exames de raio x e tomografia, o Atlético confirmou entorse no tornozelo direito e, para alívio dos atleticanos, descartou fratura no local.

Já nesta quarta-feira (28), Zaracho iniciará fisioterapia e passará por um tratamento intensivo, mas é dúvida para o duelo com o Tombense, no sábado (1), às 16h30min, pela semifinal do Campeonato Mineiro. A expectativa fica para o prazo de recuperação, que ainda não foi divulgado pelo clube.

No próximo meio de semana, na terça-feira (4), às 19h15min, o Atlético recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, pela terceira rodada da Libertadores. Além do meio-campista, o DM atleticano, atualmente, conta com: Rafael (luxação no ombro), Talison (coxa) e Neto (Covid-19). Por outro lado, Jair e Diego Tardelli se aproximam da volta aos gramados.

O problema de Zaracho vem justamente na partida em que ele retomou a titularidade. O argentino vinha sendo reserva com o técnico Cuca, sendo preterido para as entradas de Allan e Tchê Tchê. Na estreia na Libertadores, o meia saiu da reseva para marcar o gol de empate contra o La Guaira.