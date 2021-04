Após teste para covid-19, Abel Ferreira deve reencontrar elenco completo na Academia

Antes de retomar a rotina de trabalho na Academia de Futebol, Abel Ferreira passará por teste para detecção de covid-19. Na volta do técnico ao centro de treinamento, a tendência é que o elenco do Palmeiras esteja completo, uma vez que o recesso do segundo grupo de atletas já terminou.

Com previsão de desembarque no Brasil para a madrugada desta quinta, Abel viajou em um avião cedido pela conselheira e patrocinadora Leila Pereira, proprietária da Crefisa. Após o teste para covid-19, o técnico deve retomar os treinos na sexta – ele já teve a doença causada pelo coronavírus no começo de dezembro.

A folga do segundo grupo de atletas montado pelo Palmeiras terminou na quarta-feira. Portanto, se aprovados nos testes para covid-19, Jailson, Mayke, Benjamin Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes reencontrarão Abel Ferreira.

Com a volta do treinador português, o Palmeiras intensificará sua preparação para a disputa das finais da Recopa Sul-Americana. Os confrontos decisivos com o argentino Defensa y Justicia estão marcados para os dias 7 (Buenos Aires) e 14 de abril (Brasília).

O Palmeiras ainda encara o Flamengo pela Supercopa do Brasil no dia 11 de abril, também em Brasília. Já a quinta rodada do Campeonato Paulista, paralisado por conta da pandemia de covid-19, prevê clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque.

Provavelmente ainda sem Abel Ferreira, o Palmeiras treina na Academia de Futebol às 10 horas (de Brasília) desta quinta-feira. Na última quarta, as movimentações no centro de treinamento foram comandadas pelos auxiliares Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey Lopes.