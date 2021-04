Após título da Supercopa, Benja rasga elogios a Marcos Braz: ‘Maior dirigente da história do Flamengo’

A conquista do bicampeonato da Supercopa pelo Flamengo em cima do Palmeiras nos pênaltis foi o assunto do “60 segundos do Benja” deste domingo (11). O apresentador elogiou fortemente o vice-presidente rubro-negro Marcos Braz e também “inaugurou” o início da “Era Ceni” no clube da Gávea. Benjamin Back também destacou a qualidade do goleiro palmeirense Weverton e do zagueiro flamenguista Rodrigo Caio, além de criticar o horário da decisão.

– Em primeiro lugar o seguinte, parabéns pra quem põe o jogo domingo, 11 da manhã, com um sol desses, em Brasília com aquele ar seco. Realmente, eu vou te falar, esses caras não sabem nada. Mas foi um jogaço, jogaço. Sabe por que foi um jogaço? Porque time bom, quando joga contra time bom, dá jogo. Eram os dois melhores times do Brasil, o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje: o Weverton, que partida dele – disse o apresentador.

– Parabéns pro Marcos Braz, sabe por quê? Porque o Marcos Braz é o maior dirigente da história do Flamengo. Ele põe a mão no futebol e tudo dá certo. E que bacana né? Tá começando a era Rogério Ceni aí! Oh a “Era Ceni” no Flamengo, mais um título e, o mais legal, com gol do Rodrigo Caio. É, deve ter muito cara falando hoje assim: “ah, jogador de condomínio” – completou Benjamin Back.

O apresentador também elogiou o goleiro Diego Alves que brilhou nas cobranças de pênaltis, veja o vídeo original abaixo.

O bicampeonato do Flamengo também ajudou a TV Globo a dobrar sua audiência neste domingo, chegando a bater 30 pontos no Rio de Janeiro durante a decisão da Supercopa 2021.