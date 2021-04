após título, Gabigol devolve provocação de joia do Vasco nas redes sociais; veja

O Flamengo conquistou sua 23ª Taça Guanabara da história. Neste sábado (24), o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 2 a 1, ficou em primeiro na fase inicial do Campeonato Carioca e conquistou o título.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Depois da festa, provocação. Gabigol utilizou as redes sociais para alfinetar o meia Matías Galarza, meia do Vasco, que o provocou na vitória do Cruzmaltino por 3 a 1, pela 9ª rodada.

Na ocasião, o paraguaio, após o triunfo, repostou um vídeo em que disputava o espaço e a bola com Gabigol na linha de fundo. Galarza, que apagou a postagem minutos depois, escreveu: ‘Tá muito fraco, irmão’.

O troco veio neste sábado. Após conquistar o título, Gabigol postou uma foto em seu Instagram com a mesma legenda.

Veja abaixo:

Bruno Henrique também não ficou de fora e deu uma ‘cutucada’ no rival. “Nós comemoramos título!”, escreveu o atacante, em referência à comemoração do Vasco após a vitória no clássico da primeira fase.

Agora, o Flamengo vira a chace para a Conmebol Libertadores. Na terça, o Rubro-Negro recebe o La Calera no Maracanã, às 19h15, pela 2ª rodada.