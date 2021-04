Após uma madrugada de DRs e papos sobre jogo, os brothers acordam no BBB21 | casa BBB

Ontem teve mais uma Formação de Paredão no Big Brother Brasil. Após Camilla de Lucas receber a imunidade do Anjo João Luiz e Caio, o Líder, indicar Thaís direto para a berlinda, dois brothers foram os mais votados pela casa e também caíram no Paredão: Arthur e Pocah. Fiuk, que já estava na berlinda após perder uma dinâmica na última Prova do Líder, participou da Prova Bate e Volta com os outros brothers, mas a cantora levou a melhor e conseguiu se salvar por mais uma semana.