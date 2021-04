Após vice na Supercopa, Palmeiras vê aproximação do Flamengo na lista de títulos nacionais

O Palmeiras perdeu a final da Supercopa para o Flamengo nesse domingo nas penalidades após o empate por 2 a 2 no tempo normal. Com isso, o Verdão vê a equipe carioca se aproximar nos números de títulos nacionais conquistados.

Ao todo, o Palmeiras possui 15 títulos, sendo seis Campeonatos Brasileiros (1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018), duas Taças Brasil (1960 e 1967) e dois Torneios Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969). A Copa do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2020) e a Copa dos Campeões (2000) completam a extensa lista.

O Flamengo, com o título desse domingo, chegou aos 14 títulos nacionais, tendo oito Campeonatos Brasileiros (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020), três Copas do Brasil (1990, 2006 e 2013), uma Copa dos Campeões e duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021).

Ambas as equipes ainda disputarão o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil dessa temporada, podendo dar novos números à essa “disputa”. O Flamengo foi bicampeão da Supercopa, já que em 2020 também havia vencido o Athletico-PR.