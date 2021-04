Após vitória do Real Madrid, Vini Jr domina as capas dos jornais espanhóis de quarta-feira

Nesta terça-feira, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final da Champions League, e contou com uma ótima atuação de Vini Jr para conseguir tal resultado. As capas dos jornais espanhóis exaltam a atuação do jogador.

Após marcar dois gols na partida desta terça-feira contra o Liverpool, Vini Jr recebeu muitos elogios da imprensa esportiva espanhola, sendo de jornais de Madrid e de Barcelona.

Na capa do ‘Diario As’, Vinícius aparece com a legenda ‘Vim, vi e venci’, do latim ‘Veni, vidi, vici’, mas fazendo uma relação entre a palavra ‘veni’ e o seu apelido, ‘Vini’. A frase é atribuída ao general e cônsul romano Júlio César.

O ‘Marca’, também da capital espanhola, diz em sua capa que ‘Vinícius se coroa’ com a ótima atuação na partida de ida das quartas de final da Champions League contra o Liverpool.

Por fim, o Mundo Deportivo, de Barcelona, apesar de focar no time da cidade, também dá destaque à partida feita pelo jovem jogador brasileiro do Real Madrid.

O Real Madrid entra em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), em clássico contra o Barcelona.