Após vitória sobre o Ituano, São Paulo é o primeiro classificado às quartas do Paulista

O São Paulo manteve sua fase recente incrível e venceu o Ituano neste domingo, fora de casa, por 3 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

A vitória mantém a fase espetacular do São Paulo de Crespo. São sete jogos e sete vitórias desde o retorno do futebol, no fim de março.

O São Paulo está com 25 pontos e lidera o grupo B do Paulistão após 10 jogos, se tornando o primeiro classificado às quartas de final da competição.

Apesar da Ponte Preta (10 pontos e 7 jogos) poder alcançar o time do Morumbi no grupo, a Ferroviária (11 pontos e 8 jogos) não pega mais.

O próximo desafio do tricolor é na quinta-feira, no Morumbi, contra o Rentistas pela Libertadores.